- Au comunicat cu copiii cu autism și cu terapeuții lor, au mers prin oraș legați la ochi, ghidați de bastonul alb, au comunicat și interacționat fara sunete, prin limbajul semnelor și al emoțiilor.

- Ziua Naționala a Romaniei a fost marcata și la Botoșani practic cu aceleași detalii organizatorice asemenea celorlalți ani, exceptand anii de criza sanitara cu restricțiile aferente. Polul sarbatorii a fost concentrat și in 2022 in Piața 1 Decembrie 2022 unde, inainte de sosirea oficialitaților echipajele…

- Noua unitați de invațamant din județul Botoșani sunt beneficiare ale programului guvernamental „Masa Calda”, unul introdus de cațiva ani in sistemul educațional romanesc și inca aflat in testare.

- Un eveniment select care s-a adresat unei categorii de public restransa. Turneul internațional „Stradivarius Opera” a ajuns la Botoșani intr-o zi mohorata de toamna, un 17 noiembrie care a incalzit cel puțin, sufletele celor care i-au ascultat pe artiști.

- 25 octombrie 2022 a fost marcata la Botoșani intr-un peisaj cu soare tomnatec. Militarii cu ținuta in premiera au fost admirați de botoșanenii care s-au rasfirat pe trotuare și au urmarit manifestația.

- Teatrul „Mihai Eminescu” Botoșani va invita in acest sfarșit de saptamana, la spectacolele „Lockdown”(o poveste in carantina) dupa o idee de Dennis Kelly și „Watch Dogs” de Lucian Baleanu.

- Politistii din Botosani au declansat o ancheta dupa ce culturile agricole de pe o suprafata de teren de trei hectare, aflata in extravilanul localitatii Corlateni, au fost furate. „In cauza a fost intocmit un dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de furt. In continuare, se efectueaza cercetari…