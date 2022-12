Stiri pe aceeasi tema

- Romanii care lucreaza in strainatate au trimis peste 65 de miliarde de euro in țara din 2007 si pana in prezent. Cele mai importante sume vin dinspre Germania și Marea Britanie, și asta pentru ca mulți romani au plecat din Italia și Spania, unde erau mai prost platiți. Fii la curent cu cele…

- Profesor universitar doctor in Departamentul de Limbi si Literaturi Straine, prorector și rector al al Universitații „Vasile Alecsandri”, decan al Facultații de Litere, invitata sa țina cursuri in Franța, Turcia și Italia, autoare de carți, studii și articole, profesor de liceu, dar și de școala generala…

- Perechea Irina Bara (Romania) / Sara Errani (Italia) s-a calificat in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului WTA 125 de la Buenos Aires (Argentina), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 115.000 de dolari. In sferturi, romanca si partenera sa s-au impus, in doua…

- Liderul AUR, George Simion, a tunat și fulgerat la Romania TV, acuzand bancile straine din Romania și instituțiile de stat de cartelizare. „Consiliul Concurenței a spus acest lucru. Avem companii straine aici, care nici macar nu au sediu in țara asta, care doar iși desfașoara activitatea aici. E cazul…

- Romania poate beneficia de expertiza industriei din nordul Italiei, transmite europarlamentarul Cristian Bușoi (PNL / PPE), președintele Comisie ITRE din Parlamentul European. El a condus delegația Comisiei pentru Industrie, Cercetare și Energie din Parlamentul European intr-o vizita de trei zile…

- Vinurile romanești vor ajunge in curand pe rafturile supermarketurilor din Polinia, Franța și Italia. Feteasca Neagra sau Tamaioasa de Bohotin sunt printre cele mai cerute vinuri de catre straini. Romania produce vin mult si de calitate. Anul trecut, de exemplu, am batut toate recordurile cu cea mai…

- La 16 ani de la dizolvarea grupului A.S.I.A revine pe scena. O veste ce va bucura mii de doamne și domnișoare care au admirat și au crescut cu cea mai de succes formație dance feminina de la noi din anii 2000. Sorana Darclee Mohamad, Anca Neacșu și Anemona Niculescu vor ura pe scena Salii Palatului…

- Un vrancean in varsta de 31 de ani a fost judecat și condamnat in țara pentru deținere consum de droguri, in condițiile in care, in prezent, este deținut intr-un penitenciar din Italia. Dar, cat era in libertate pe teritoriul județului nostru, a fost prins cu droguri asupra sa, in urma unei percheziții…