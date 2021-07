Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment naval pe Dunare. O barca de agrement s a rasturnat. Un tanar este disparut, iar un altul a necesitat ingrijiri medicale. In barca se aflau 9 persoane, toate din orasul Corabia. Conducatorul ambarcatiunii era baut.La data de 25 iulie a.c., Inspectoratul de Politie Judetean Olt a fost sesizat…

- Un accident naval a avut loc duminica, pe Dunare, in zona portului Corabia, dupa ce o ambarcatiune in care se aflau noua persoane s-a rasturnat. Un tanar de 21 de ani este dat disparut, celelalte opt persoane reusind sa iasa singure mal. Un alt tanar a avut nevoie de ingrijiri medicale. Conducatorul…

- Petre Dumitrache, in varsta de 40 de ani, a ajuns in stare grava la spital dupa ce barca pescareasca pe care o conducea a fost zdrobita de o alta ambarcațiune.Barbatul a fost internat de urgența la terapie intensiva și a avut nevoie sa i se amputeze piciorul. In ciuda eforturilor depuse de medici pentru…

- Un student la Școala Marina in varsta de 21 de ani a disparut in apele Dunarii in aceasta seara. Tanarul a spus cunoscuților ca vrea sa invețe sa inoate, astfel ca s-a dus chiar in Dunare, disparand fara urma. Pompierii și scafandrii il cauta de ore bune pe baiat.

- Un fost polițist de frontiera, pensionat in urma cu trei ani, este cel care, marți, a intrat cu șalupa, in viteza, in caiacul in care se aflau patru adolescenti de la Clubul sportiv Orsova care se antrenau pe Dunare. Sportivii au fost ajutați și salvați de un polițist, tot de la frontiera, aflat inca…

- Un baiat de 15 ani a fost dat disparut in dupa-amiaza zilei de 6 iulie, dupa ce a incercat sa se scalde in Dunare, relateaza ziare.com. Pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Delta au inceput imediat cautarile. Marți,baiatul a fost vazut pe raza localitații Nufaru de o persoanacare…

- Un pensionar in varsta de 83 de ani si-a pierdut ieri viata in mod tragic, dupa ce a fost lovit si aruncat sau tarat circa 40 de metri de trecerea de pietoni. Accidentul a avut loc in fata Primariei Letcani, pe drumul european care traverseaza localitatea, in jurul orei 10.20. Soferul unui autovehicul…

- Cele doua fete mai au un frate si trei surori. Mama lor e plecata la munca in Anglia, iar rudele nu au gasit initial curaj sa-i spuna la telefon despre tragedie. "Nu stie. I-am spus ca e la ortoped, ca le-a lovit o masina", spunea matusa fetelor. Intre timp, femeia a aflat despre nenorocire. Fetele…