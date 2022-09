Stiri pe aceeasi tema

- AL SHAMALI OMAR JAMAL, barbatul de 33 de ani acuzat ca și-a ucis mama și bunica, le cere judecatorilor Curții de Apel Cluj sa-l puna in libertate. Individul nu iși recunoaște faptele și se considera nevinovat. Acesta este și motivul pentru care a contestat masura dispusa de un judecator de drepturi…

- Va amintiți povestea dintre un calugar de la o manastire din Calinești, o femeie maritata și soțul ei trimis in judecata pentru ca l-a șantajat pe calugar?! Marius Mihalcea, contabil la Clubul FC Argeș, il banuia pe monahul Costel Amarinei ca are o relație amoroasa cu soția lui și i-a cerut 15.000 de…

- “Certificatul COVID-19 poate fi prelungit astazi pana la ora 00.00.”, este o informație falsa care circula pe internet, atrage atenția secretarul de stat in Ministerul Sanatații Andrei Baciu.

- Gigi Becali a anuntat, marti, ca noul tehnician al echipei FCSB este Nicolae Dica. Dica a mai pregatit echipa bucuresteana in perioada 2017-2018. "Dica deja a inceput antrenamentele de astazi, deci el este antrenorul. Nu a fost greu de convins, pentru ca n-am terminat chiar toate, dar el a zis ca nu…

- Vești bune pentru Sorin Oprescu! A scapat de inchisoare! Fostul primar nu va fi extradat din Grecia și astfel, ramane in libertate. Decizia judecatorilor eleni a venit astazi, in jurul pranzului, dupa ce Sorin Oprescu s-a prezentat in fața acestora in procesul privind extradarea sa.

- Dupa 10 ani de la sustragerea unui miliard de dolari din sistemul bancar din Republica Moldova si spalarea a peste 20 de miliarde de dolari prin intermediul bancilor moldovenesti, cu implicarea unor judecatori, sub ochii organelor de drept, in lipsa unor mecanisme de supraveghere robuste, principalii…

- La data de 27 iuni, polițiștii Postului de Poliție Barsana au fost sesizați de catre un tanar de 23 de ani din comuna și fratele acestuia, un minor de 16 ani, cu privire la faptul ca in noaptea de 26 spre 27 iunie, in jurul orei 01.30 au fost agresați fizic, iar minorul ar fi fost lipsit de libertate…

- Solstițiul de vara sau Ziua Soarelui are loc astazi, 21 iunie, și marcheaza momentul in care incepe vara din punct de vedere astronomic, nu doar calendaristic. Este și ziua cea mai lunga din an. Mai exact, ziua in care ne vom bucura cel mai mult de lumina Soarelui. Este și Ziua Soarelui. Solstițiul…