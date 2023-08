Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost prins in flagrant delict de polițiștii și procurorii DIICOT Oradea in timp ce vindea 430 de grame de cannabis cu 13.000 de lei.Procurorii DIICOT Oradea au dispus miercuri reținerea pentru o perioada de 24 de ore a unui barbat, cercetat pentru trafic intern de droguri de risc, conform…

- Un barbat de 33 de ani a fost retinut de DIICOT, dupa ce a fost prins in timp ce vindea droguri (ecstasy si cristal) la festivalul de muzica "Untold", ce se desfasoara in aceste zile in Cluj-Napoca, conform Agerpres.Cristal (3-CMC) este un drog sintetic cu efecte devastatoare asupra consumatorilor,…

- Caz cumplit: O fata de 16 ani, sefa de promotie la un liceu de top din Bucuresti, a sfarsit in urma unei supradoze de droguri in casa unui baiat cu trei ani mai mare, pe care il cunoscuse pe internet. Adolescenta plecase de acasa pentru un concurs scolar. Parintii cred ca a fost sedata si violata. Tanarul…

- 28 de grupuri infracționale organizate, specializate in trafic de droguri, au fost destructurate de polițiștii de combatere a criminalitații organizate din cadrul Poliției Romane, impreuna cu D.I.I.C.O.T., in primele șase luni ale anului. Astfel, pentru combaterea acestui fenomen, au fost efectuate…

- Tiganasi, comuna din judetul Iasi, este in fiecare duminica gazda unui spectacol animat, deoarece localnii organizeaza un targ pitoresc, atragand zeci de carute si sute de oameni din regiunea inconjuratoare. Evenimentul, caracterizat de o atmosfera vibranta si animata, a fost o ocazie perfecta pentru…

- Joi, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Timișoara, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Timișoara, au efectuat doua percheziții domiciliare, in minicipiile Timișoara și Lugoj, din județul Timiș, la o persoana banuita de trafic intern și internațional de…

- Fuego, artist originar din Turda, pe numele sau adevarat Paul Surugiu, este victima unui furt de identitate pe internet. In plus, hackerii au incercat sa obțina bani in numele sau. Dezvaluirea a fost facuta chiar de artist, care si-a avertizat fanii sa nu cada in aceasta capcana. Cantaretul…

- Avertisment din partea Poliției Romane, in legatura noi metode de inșelaciune pe internet. Spre exemplu, infractorii cibernetici se folosesc de imaginile și numele unor persoane publice sau celebritați, atat de la noi din țara, cat și din afara, in incercarea de a-i atrage pe oameni sa faca investiții.…