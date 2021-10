Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Galati a fost arestat preventiv, dupa ce a comis mai multe infractiuni de inselaciune prin metoda "Accidentul", cu un prejudiciu de 85.000 de lei. Individul a mai fost condamnat si in trecut pentru fapte similare. IPJ Galati a anuntat, vineri, ca un barbat de 34 de ani a fost…

- Zi de 13 cu ghinion pentru un barbat din Mihai Viteazu care in cursul zilei de ieri s-a urcat la volan deși nu deținea permis de conducere. La data de 13 octombrie a.c. polițiștii Sectiei 9 Politie... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ieri, 11 octombrie, polițiștii Postului de Poliție Dragu au depistat in trafic, pe Drumul Județean 109, in localitatea Dragu, un autoturism, condus de un barbat, din comuna, care nu poseda permis de conducere. In fapt, ieri, la ora 12:30, in timp ce polițiștii se aflau in exercitarea atribuțiilor de…

- O patrula din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Galanești a oprit pentru control pe raza comunei Voitinel, autoturismul condus de un barbat din orasul Vicovu de Sus. Din verificarile efectuate de politisti in bazele de date s-a constatat faptul ca, barbatul nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie…

- Șapte ore de razie in trafic, pe șoselele din Timiș, in care au fost verificate peste 150 de autoturisme și aplicate 55 de amenzi. Printre ei se numara și șoferi care au condus bauți sau se aflau la volan deși nu aveau permis de conducere, iar mașina avea numere de inmatriculare false.

- Vineri, 10 septembrie, au fost continuate cercetarile cu privire la constatarile in flagrant a infracțiunilor de conducere a unui vehicul fara a poseda permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, comise de catre un barbat din comuna Fantanele, cauzele…

- Un sibian de 26 de ani a fost reținut marți, 24 august, de polițiști, dupa ce a fost prins de patru ori la volan, deși nu are permis de conducere, scrie publicația locala Turnul Sfatului . De fiecare data, barbatul a fost prins conducand in municipiul Sibiu și de fiecare data polițiștii i-au deschis…

- Polițiștii din Recaș au pornit noaptea trecuta in urmarirea unei mașini dupa ce șoferul acesteia nu a oprit pe strada Mihai Viteazu din oraș, cand agenții i-au facut semn sa opreasca. Astfel, polițiștii au pornit in urmarirea acestuia, autoturismul fiind oprit pe strada Crișan din orașul Recaș. Dupa…