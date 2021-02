Tanarul de 16 ani, care a atacat vineri seara un adolescent, a fost retinut

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 19 ani a fost retinut vineri de politisti pentru 24 de ore, dupa ce a lovit cu pumnul in fata un adolescent de 15 ani, in parcul din zona Far a municipiului Constanta. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Constanta, agresorul va fi prezentat sambata procurorilor Parchetului…

- Un adolescent de doar 14 ani a fost gasit mort în gradina casei de niște rude. Minorul s-a spânzurat, dar nu a lasat niciun bilet de adio prin care sa explice fapta sa. Copilul de 14 ani a fost gasit marți, 16 februarie în…

- Polițiștii clujeni au reținut, marți, pentru 24 de ore un tanar de 16 ani, din comuna Baciu, banuit de savarsirea infractiunii de talharie calificata.Conform oamenilor legii, la data de 4 ianuarie, in jurul orei 17.30, politistii din cadrul Politiei municipiului Campia Turzii au fost sesizati de…

- Un barbat in varsta de 57 de ani, din comuna Birza, care in urma cu trei zile, in timp ce conducea baut, a accidentat mortal un tanar in varsta de 15, in comuna Bobicesti, a fost retinut si dus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie…

- Un adolescent de 15 ani, din satul Cobani, raionul Glodeni, a fost snopit in batai in noaptea dintre ani de catre un tinar de 19 ani, din satul Brinzeni, raionul Glodeni. Minorul a fost internat de urgența la spitalul din Balți. Totul s-a petrecut in jurul orei 3:00 dimineața, in satul Cobani, din raionul…

- Acuzații de furt pe numele unui tanar de 17 ani, la Timișoara. El a fost reținut pentru 24 de ore și este cercetat penal dupa ce a fost prins ca a spart un imobil și a furat mai multe unelte. Tanarul a vandut marfa, insa polițiștii au recuperat-o de la cumparator.

- Un adolescent din Balți a murit dupa ce s-a aruncat in gol de pe acoperișul unui bloc de locuit cu 9 etaje. Minorul ar fi recurs la acest gest dupa o cearta cu prietena sa, potrivit oamenilor legii.