Tânărul clujean care s-a filmat torturându-și pisica, bănuit că a decapitat pisicile din Mănăștur

Adolescentul clujean care a torturat pisica pe care tocmai o adoptase și a decis sa filmeze scenele de groaza pentru a i le trimite persoanei care i-o donase este banuit ca ar fi autorul faptei sesizate de locuitorii unui bloc din cartierul Manaștur, care au gasit doua pisici decapitate. Cei care locuiesc în zona sunt cei care îl suspecteaza pe tânarul de 17 ani ca ar fi savârșit și cea din urma fapta.

