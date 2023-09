Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar, in varsta de 35 de ani, este cercetat penal dupa ce a fost prins de polițiștii din Lugoj la volanul unei mașini furate. Individul nu avea nici permis de conducere și se afla și sub influența bauturilor alcoolice. „La data de 8 septembrie a.c., in jurul orei 05.10, polițiștii Biroului…

- Transport de materiale sanitare, paravan pentru traficul de migranți, in Vama Cenad, in județul Timiș. Un cetațean roman, șofer al unei autoutilitare, a fost prins in timp ce transporta 32 de migranți pe care incerca sa ii treaca ilegal granița. Individul ar fi trebuit sa transporte materiale sanitare…

- Un barbat de 32 de ani, din Galați, s-a ales cu dosar penal dupa ce a amenințat un șofer in trafic. Individul a fost depistat de jandarmi, carora le-a spus ca purta briceagul asupra sa pentru a „taia un salam, o paine”.Jandarmii l-au prins pe galațeanul in varsta de 32 ani, care a amenințat un șofer…

- Dosar penal pe numele unui tanar de 33 de ani, la Timișoara. El este cercetat penal dupa ce a fost prins ca a urcat la volan deși a consumat alcool. Individul avea o alcoolemie de peste unu la mie.

- Dosar penal pe numele unui barbat de 38 de ani, in Timiș. El este cercetat penal dupa ce a fost prins ca transporta ilegal lemn, fara documente. Mai mult, polițiștii i-au confiscat și camionul.

- Dosar penal pe numele a cinci migranți, in Timiș. Ei sunt cercetați penal dupa ce au fost prinși ca au incercat sa treaca ilegal granița din Romania in Ungaria. Cu toții au intrat legal in țara noastra și au chiar vize de munca.

- Un barbat, in varsta de 30 de ani, s-a ales cu un dosar penal dupa ce a fost prins drogat la volan. „La data de 04.07.2023, in jurul orei 19:30, un barbat in varsta de 30 de ani, a fost depistat conducand un autoturism pe strada Stadionului din Faget, fiind sub influența substanțelor psihoactive.…

- Controale in Timiș și Arad. Amenzi de aproape jumatate de milion de lei și un dosar penal. Comisari din cadrul Comisariatului General al Garzii Nationale de Mediu, impreuna cu reprezentanți ai...