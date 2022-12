Tânărul care şi-a dat foc într-un peco, judecat pentru distrugere Procurorii din Bailesti au dispus trimiterea in judecata a unui doljean de 24 de ani, acuzat de comiterea infractiunii de distrugere. Potrivit oamenilor legii, in dimineata zilei de 27 noiembrie, in timp ce se afla in incinta unei statii peco din comuna Perisor, tanarul s-a stropit cu o substanta inflamabila si si-a dat foc. Cu trei ore inainte de acest incident, tanarul fusese depistat de politisti conducand drogat. Reprezentantii IPJ Dolj au precizat ca, in noaptea de 26 spre 27 noiembrie, polițiștii au oprit pentru control un autoturism ce circula pe DN 56, in comuna Perișor. La volanul masinii… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

