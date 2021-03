CHIȘINAU 2 mar - Sputnik. Poliția anunța ca a reținut tanarul de 27 de ani care ar fi impușcat in doua minore, iar una dintre ele a murit. Acesta a fost prins in dimineața de marți, iar arma cu care ar fi tras era cu el. © CC0 / Pixabay / Bru-nOA impușcat-o pentru ca voia carne: Poliția a dezvaluit fapta unui minor

Precizam ca o minora de 16 ani a murit, iar alta a ajuns la spital dupa ce un tanar a tras in ele cu o arma de foc. Crima a avut loc in noaptea de 1 spre 2 martie, in Holercani, raionul Dubasari.

Oamenii legii au stabilit ca un tanar de 27 de ani a avut un conflict cu…