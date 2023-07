Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul din localitatea bistriteana Purcarete a suferit, azi, arsuri de gradul 2 si 3 pe maini si picioare in urma unei explozii produse in timp ce incerca sa porneasca aragazul, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bistrita-Nasaud. Ranile suferite de barbatul…

- Un pacient care a suferit arsuri pe aproape jumatate din suprafata corpului este transportat, sambata, in Germania, cu o aeronava C-27 J Spartan a Fortelor Aeriene Romane.”O aeronava C-27 J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale, a decolat sambata, 24 iunie, din Baza…

- Un puternic incendiu a izbucnit la o anexa in satul Sf. Ilie, informeaza ISU Suceava. Intervin pompierii militari ai Detașamentului Suceava cu patru autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD B2. Incendiul se manifesta generalizat la o anexa cu pericol de propagare la doua case de locuit din proximitate.…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Suceava a transmis ca incendiul din localitatea Stanca, comuna Zvoriștea, in urma caruia un batran și o batrana au suferit arsuri pe mani și fața a izbucnit de la un autoturism care a luat foc in garaj. Incendiu s-a produs in cursul zilei de marți și a afectat…

- Pompierii militari ai Detașamentului Suceava impreuna cu lucratori ai serviciului voluntar Zvoriștea intervin in aceasta dupa amiaza cu trei autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit la doua gospodarii din Stanca. Potrivit ISU Suceava, incendiul se manifesta la anexele gospodarești din doua…

- Un incendiu violent a izbucnit intr-un bloc din Brașov. Incendiul s-a soldat cu ranirea unui barbat, care a suferit multiple rani. 15 persoane s-au autoevacuat din bloc. Un apel la 112 semnala faptul ca un incendiu a izbucnit pe balconul unui apartament situat la etajul 1 al unui bloc de locuinte, strada…

- Potrivit unui comunicat remis presei de ISU Arad, un incendiu a izbucnit la o casa din localitatea Livada. Intervin pompierii militari ai Detașamentului Arad cu... The post Incendiul la casa din Livada, pus de proprietar. Acesta a suferit arsuri pe 30% din suprafața corpului appeared first on Special…

