Stiri pe aceeasi tema

- Radu Andrei, șoferul autocamionului, care lovit camionul, dar și ambulanța pe un drum din Iași avea 30 de ani și lucra la o firma din județ. Tanarul se pregatea de nunta și iși cumparase recent un teren in localitatea Dumești, scrie Ziarul de Iași.Din primele date oferite de martori, șoferul in varsta…

- Un grav accident rutier s-a propus marți dimineața in județul Iași. Potrivit ISU Iași, este vorba despre un impact intre un autocamion, o ambulanța care transporta o gravida și un autoturism.

- Un accident de circulație deosebit de grav s-a petrecut marți dimineața, in județul Iași. Au fost implicate un autoturism, un TIR dar și o ambulanța. Tragedia s-a produs in localitatea Baltati, din judetul Iași. La fața locului se deplaseaza mai multe echipaje de prim ajutor și politistii rutieri. „Centrul…

- Sursa citata a precizat ca victima, in varsta de aproximativ 30 de ani, a fost preluata de un echipaj al Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Suceava si transportata la spital.La fata locului au intervenit pompierii militari de la Detasamentul Radauti cu o autospeciala pentru descarcerare, in sprijinul…

- Soferul unui camion a ramas incarcerat, dupa ce autovehiculul pe care il conducea s-a rasturnat in afara partii carosabile, pe DN 25, in judetul Galati. Mai multe echipaje de pompieri au intervenit pe a-l scoate pe barbat din masina rasturnata.

- Cei 53 de mineri care in urma cu 41 de ani si-au pierdut viata in cel mai tragic accident de munca din istoria mineritului au fost comemorati in incinta Minei Livezeni. Doua deflagratii succesive s-au produs la acel moment, iar tragicul eveniment a rapit 53 de mineri si militari, lasand in urma 75…

- La fața locului au ajuns, in cel mai scurt timp timp, doua echipaje din cadrul Garzii de Intervenție Trușești, cu doua autospeciale cu apa și spuma, pompierii voluntari din comuna, dar și un echipaj aparținand Serviciului Județean de Ambulanța.Cand pompierii au ajuns la fața locului, casa ardea in totalitate.…

- Șoferul care ieri a provocat un tragic accident in Timiș, in urma caruia au murit doua persoane și alte zece au fost ranite, s-a predat. Barbatul fugise de la locul accidentului, dar astazi a mers la poliție.