Tânărul care a lovit o autospecială de poliţie, arestat preventiv Tanarul in varsta de 28 de ani din municipiul Giurgiu care a refuzat sa opreasca la semnalele politistilor si a lovit cu masina autospeciala de politie, iar la cercetari a reiesit ca avea o alcoolemie de 0,84 miligrame la litru, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

