- Un tanar de 18 ani care a evadat in urma cu trei zile din sediul Politiei Urziceni pe geamul din baie a fost prins astazi Tanarul mai are la activ si alte infractiuni de furt, dar si de spargere a unor locuinte ori societati.Un tanar de 18 ani, dat in urmarire dupa ce a evadat din sediul Politiei Urziceni,…

- Politistii din Ialomita, cu caini de urma, jandarmi si localnici il cauta pe tanarul de 18 ani, evadat marti din postul de politie de la Urziceni, dupa ce acesta a fost filmat in localitatea Valea Macrisului. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Ialomita, Andreea Loghin, peste 100 de forte…

- Mircea Gheorgheosu a anuntat vineri ca si-a dat demisia din toate functiile pe care le detine in Parlament si in Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR). Conform unor surse judiciare, Mircea Gheorgheosu a fost dus la Sectia 17 Politie, dupa ce lucratori de la Serviciul de Protectie si Paza (SPP)…

- Un tanar care a evadat acum doua zile din baia politiei din Urziceni a fost alergat de politie, mascati si chiar de caini de urma in ultimele doua zile! Chiar si localnicii s-au batut cu pustiul-infractor, dupa ce le-a intrat in gospodarii si le-a mancat prunele. Tanarul a fost incoltit la un moment…

- Tanarul care a evadat din sediul Politiei din Urziceni, marti seara, este cautat in continuare de sute de agenti. Baiatul are 18 ani si este acuzat de furt si conducere fara permis. Este cautat inclusiv cu un elicopter al Inspectoratului de Aviatie.

- Comisarul-șef Christian Ciocan, director in cadrul ministerului de interne a fost prins incalcand 7 prevederi legale, iar apoi a avut un comportament ”scandalos” fața de agenții care il sancționau... The post VIDEO Comisarul-șef Christian Ciocan, director in MAI, prins la volan pe sens interzis, fara…

- F. T. Ieri, cel de-al doilea individ care s-ar face vinovat de furt de componente auto dintr-un autoturism parcat in Ploiesti a fost prins si arestat preventiv pentru 30 de zile. Acesta era cautat de catre politistii prahoveni inca din dimineata zilei de sambata, 3 iulie a.c. Reamintim ca, atunci, oamenii…

- Dupa ce s-au sucit, s-au invartit, incercand s-o scalde ca n-ar fi fost chiar atat de grav ce a facut fiul lor, ba ca Fulgy doar s-ar fi promovat agresiv, nu neaparat ca s-a drogat, dupa modelul Snoop, Clejanii au cedat și au recunoscut. Baiatul lautarilor a fost saltat de Poliție in noaptea…