Stiri pe aceeasi tema

- Trei tineri din Maieru s-au ales cu dosar penal din cauza unei masini, care a trecut dintr-o mana in alta si in final a ajuns intr-un gard. Politistii au descoperit masina sifonata, cu un tinerel langa ea, aflat sub aburii lui Bachus. Un tanar de 20 de ani, din Maieru, i-a dat unui consatean de aceeași…

- O persoana și-a pierdut viața si alte trei au fost ranite intr-un accident de circulatie, petrecut in aceasta dupa-amiaza pe drumul comunal care leaga localitatea Piatra de Mires. Accidentul a fost provocat de un tanar fara permis de conducere. In aceasta dupa-amiaza, pe drumul comunal care leaga…

- Un tanar dintr-o localitate de pe Valea Birgaului a fost reținut de polițiști, dupa ce acesta a furat un autoturism și l-a distrus. Mai mult, acesta s-a urcat beat la volan și fara permis de conducere. Pe numele sau, polițiștii au deschis un dosar penal. Un barbat de 21 de ani din localitatea Tureac…

- Un barbat din Tureac a fost retinut de polițiști și risca sa ajunga in arest preventiv, pentru comiterea unor furturi repetate. Acesta a implicat in comiterea faptelor si minori. Un barbat de 31 de ani din Tureac este banuit ca impreuna cu doi minori, unul in varsta de 11 ani, celalalt de 13, au…

- O fetița de doar 3 anișori din Bistrița-Nasaud a ajuns la spital, dupa ce a fost lovita de o mașina. Copila a sarit in fața autovehiculului, astfel incat șoferul nu a mai putut evita impactul. Din fericire, leziunile nu sunt grave. Accidentul a avut loc in localitatea Rebra din județul Bistrița-Nasaud,…

- Accident grav intr-o localitate din Bistrita-Nasaud. Viteza si o clipa de neatentie a soferului au fost de ajuns pentru ca masina sa scape de sub control si sa se rastoarne. Atat soferul, cat si ceilalti doi pasageri au fost raniti. Se poate spune insa ca s-au nascut pentru a doua oara, pentru ca din…

- Doua femei și doi barbați, toți din județul Timiș, banuiți de comiterea mai multor furturi pe raza localitaților Colibița și Prundu Birgului, au fost reținuți de polițiștii bistrițeni. Cei patru risca sa fie propuși de procurori pentru arestare preventiva. Potrivit unui comunicat al IPJ BN, poliția…