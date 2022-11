Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul acuzat ca a furat, marți, un sac cu aproape 280.000 de lei din mașina Poștei Romane a fost prins, vineri, in Ploiești. Polițiștii orașului Chitila și cei de la Serviciul de Investigații Criminale Ilfov l-au prins in Ploiești vineri seara pe barbatul, de 20 de ani, banuit de furt. Marți, dintr-o…

- La data de 20 octombrie a.c., politistii Serviciului de Investigatii Criminale au identificat, in posesia unui tanar de 24 de ani, din Bistrita, un autoturism fabricat in 2018, in valoare de 50.000 de euro, cautat la nivel international. Autoturismul in cauza, reclamat ca fiind sustras din Suedia, din…