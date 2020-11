Stiri pe aceeasi tema

- Olivia Addams lanseaza o noua poveste in versuri și imagini profunde, cea a piesei „Are we there“. In clip, artista ia chipul unei adolescene implicate in diferite situații conflictuale. Chiar daca, inițial, nu reacționeaza, imaginea victimelor o afecteaza emoțional și o transforma dintr-o prezența…

- „Insula” este o piesa de dragoste care-ți da speranța!”, le-a povestit Denis „The Motans” lui Buzdu și Morar, in direct in Morning ZU. Impreuna cu EMAA, artistul a cantat LIVE și in premiera la un radio din Romania una dintre cele mai frumoase piese compuse in aceasta pandemie. „Insula”, melodie „nascuta”…

- La fix o saptamana de cand au lansat colaborarea „Vino, du-te”, VUNK si Lidia Buble ne prezinta videoclipul piesei ce deja a cucerit topurile de specialitate; fiind inca din prima zi cea mai descarcata piesa din Romania, dar si una dintre cele mai cautate melodii. „Vino, du-te” este un cantec compus…

- Otherside revine cu o colaborare cu Killa Fonic pe piesa “Fața Blue”, o piesa EDM – house, compusa de Viky Red și Killa Fonic. Lansarea `Fața Blue`, impreuna cu unul dintre cei mai apreciați artiști trap din Romania – Killa Fonic, marcheaza inceputul unei noi ere in muzica house-trap romaneasca. “Fața…

- 911 este un nou nume pe scena muzicii trap din Romania care la doar 17 ani lanseaza primul lui single “M.T.K” in colaborare cu Killa Fonic. O piesa cu un sound aparte ce imbina perfect stilurile celor doi artisti, cu accente rock. Piesa a fost compusa de 911 și Killa Fonic, textul a fost scris Killa…

- Mattyas, artistul cunoscut pentru hiturile “Missing you” și “Secret love” lanseaza un nou single, “Don’t say no”, in colaborare cu Tara (solista ajunsa in atenția publicului cu piesele “Happy for you” și “Missing you”). Piesa este produsa de Debu Teodor Constantin și Any1 in studiourile Tuan Records…

- Iuliana Beregoi lanseaza single-ul “Cum suna liniștea”, o piesa dance, de dragoste care vorbește despre iubirea adolescentina, sincera și energica. Piesa “Cum suna liniștea” a fost compusa de Adelina Stinga (Iraida), Viky Red, Alexandru Cotoi, text Adelina Stinga (Iraida) și produsa de Viky Red, Alexandru…