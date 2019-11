Magistratii Tribunalului Calarasi au dispus arestarea preventiva pe o perioada de 30 de zile fata de tanarul acuzat de savarsirea infractiunilor de pornografie infantila, proxenetism, in forma agravanta, santaj, in forma continuata si viol, in forma continuata. Vezi Solutia pe scurt: “In baza art. 223 alin. 2 C.pr.pen., a art.224 C. pr. pen., rap. la [&hellip