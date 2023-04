Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 22 de ani a fost prins in flagrant delict de polițiștii din Satu Mare in timp ce incerca sa vanda o femeie de 32 de ani cu 1.000 de euro, noteaza Mediafax.Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Satu Mare au prins miercuri, in flagrant delict, in județul Satu…

- In aceasta dimineața, in jurul orei 10:00 o femeie a fost atacat, cu un cuțit, de un tanar de 21 de ani, in plina strada din centrul Petroșaniului. In urma agresiuni fizice, femeia a fost ranita la mana și la picior. Din primele informații primite, acesta a fost transportata de urgența la spital.…

- Polițiști ai Secției 7 Poliție Rurala Deda au oprit pentru control vineri, 10 martie, in jurul orei 18.00, pe DJ 154, in zona pieței agroalimentare, un autovehicul condus de un tanar in varsta de 18 ani, din comuna Deda. "In urma verificarilor efectuate de catre polițiști a rezultat ca tanarul nu deține…

- Un tanar de 31 ani a fost retinut dupa ce a fost prins in flagrant, la Odorheiu Secuiesc, in timp incerca sa vanda comprimate de Ecstasy, fiind cercetat pentru savarsirea infractiunii de trafic si detinere de droguri de mare risc, informeaza DIICOT Harghita. In urma controlului a doua autoturisme ale…

- UPDATE: „Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Bacau au reținut un tanar de 17 ani, banuit de comiterea infracțiunii de șantaj”, potrivit unui comunicat al IPJ Bacau. Un minor de 17 ani, din Bacau a sesizat polițiștii cu privire la faptul ca, la data de 01 februarie…

- Azi-noapte, in jurul orei 01.00, un echipaj de ordine publica, format dintr-un politist, un elev in practica si un jandarm care patrulau pe raza orasului Nasaud, a efectuat semnale regulamentare de oprire unui autoturism care se deplasa pe strada Mihai Eminescu din Nasaud. Conducatorul acestuia nu s-a…

- „La data de 19 ianuarie a.c., polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Gherla au fost sesizați de catre un barbat in varsta de 56 de ani, din județul Bistrița-Nasaud, despre faptul ca in timp ce efectua masuratori topogr

- Un tanar din Gorj a ajuns in arestul IPJ, dupa ce investigatorii buzoieni au stabilit ca a dat spargere la doua locuințe din comuna C.A. Rosetti. Barbatul, in varsta de 26 de ani, a fost prins in județul Brașov, fiind acum cercetat pentru furt calificat in forma continuata. “Din cercetari a reiesit…