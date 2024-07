Stiri pe aceeasi tema

- PRAHOVA. Turista care a fost atacata, marti, de un urs in timp ce se afla pe traseul Jepii Mici din Bucegi a fost gasita decedata, interventia de recuperare a trupului fiind extrem de dificila din cauza prezentei in zona a animalului.

- Fulgere puternice au declansat miercuri doua incendii pe insula greceasca Thassos, la o zi dupa ce pompierii reusisera sa domoleasca incendiile de vegetatie alimentate de vanturi neobisnuit de puternice pe alte doua insule. Peste 30 de pompieri ajutati de 13 masini de interventie, un avion si doua elicoptere…

- Peste 6.500 de cauze avand ca obiect sesizari privind savarsirea de infractiuni sub influenta unor substante interzise au fost inregistrate de catre autoritatile judiciare, la nivel national, in ultimii trei ani si cinci luni, arata un document al Inspectiei Judiciare. Aproape o treime dintre acestea…

- Patronii stației GPL, Ionuț Doldurea și Cosmin Stanga, care sunt judecați pentru distrugere, au reușit sa ajunga la o ințelegere cu oamenii afectați de exploziile devastatoare din Crevedia, carora le-au platit despagubiri pentru a-și repara casele. O singura familie le-a refuzat oferta, cea care a fost…

- Au aparut noi imagini dramatice cu incercarile salvatorilor de a ajunge la tinerii romani luați de ape in Italia. Unul dintre trecatorii care se aflau pe podul din apropiere a filmat momentul in care un pompier s-a aruncat in raul involburat, in incercarea disperata de a ajunge la ei. La o saptamana…

- Familia femeii ucise de cetațeanul turc a depus o cerere in instanța potrivit careia suspectul ar trebui sa fie judecat pentru violența in familie, urmata de moartea victimei. Rudele Mirelei cer și despagubiri de 1 milion de euro. Avocații familiei Mirelei au introdus o cerere la Tribunalul Dambovița…