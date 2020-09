Stiri pe aceeasi tema

- Șase persoane acuzate ca au ținut cu forța o femeie de 28 de ani in locuința unui barbat, in comuna Dragalina, județul Calarași, sunt cercetați pentru lipsire de libertate in mod ilegal, dupa ce fosta soacra a tinerei a anunțat Poliția.

- In perioada 5 martie – 13 august, politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Huedin au efectuat 3 perchezitii domiciliare la locuintele unor persoane banuite de savarsirea infractiunii de complicitate la infractiunea…

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Huedin, au efectuat 3 perchezitii domiciliare la locuintele unor persoane banuite de savarsirea infractiunii de complicitate la infractiunea de fals material in inscrisuri…

- Politia si Jandarmeria sunt pregatite sa intervina cu dispozitive speciale, in cazul unor eventuale incidente care ar putea avea loc la priveghiul liderului clanului Duduianu, Emi Pian, si neaga totodata ca ar fi distribuit masti numerosilor participanti prezenti la vila acestuia din Rahova. Potrivit…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfașurat la data de 13 iulie a.c., activitați de menținere a unui climat de siguranța rutiera, fiind prezenți pe principalele artere rutiere din județ, ocazie cu care au aplicat peste 160 de sancțiuni contravenționale. Astfel,…

- Ieri, 13 iulie 2020, polițiștii Compartimentului Urmariri din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale al Inspectoratului de Poliție Județean Alba au pus in executare mandatul emis de Tribunalul Sibiu, care il privește un barbat de 48 de ani, din comuna Orlat, județul Sibiu și care se afla pe raza…