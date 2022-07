Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Timișoara au reținut ieri, pentru 24 de ore, un tanar de 19 ani, banuit de comiterea infracțiunii de talharie calificata. In cursul zilei de ieri, polițiștii timișoreni au fost sesizați de catre o tanara de 22 de ani cu privire…

- Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Dej au reținut pentru 24 de ore o tanara de 19 ani, din municipiul Gherla, fiind cercetata intr-un dosar penal ce vizeaza infracțiunea de inșelaciune. Din activitatea de cercetare a polițiștilor reiese faptul ca incepand…

- Politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Poliției municipiului Targu Mureș au efectuat, in data de 27 mai, o perchezitie domiciliara, la un tanar in varsta de 27 de ani, din Sangeru de Padure, banuit de talharie. "In fapt, la data de 24 mai, tanarul, in timp ce se afla pe drumul public…

- Urmare a cercetarilor intr un dosar penal care vizeaza savarsirea infractiunii de furt calificat, politisti din cadrul Biroului de Investigatii Criminale al Politiei municipiului Constanta au identificat un minor, de 15 ani, banuit de comiterea faptei.Astfel, la data de 27 aprilie a.c., acesta ar fi…

- FOC ȘI PARA… Un barbat in varsta de 46 de ani, Neculai Ciobanu, din municipiul Barlad, a fost reținut de catre polițiștii Biroului de Investigații Criminale, din cadrul Poliției Municipiului Barlad, fiind banuit de savarșirea infracțiunilor de distrugere (prin incediere) și tulburarea ordinii și liniștii…

- UPDATE: Dupa perchezițiile de ieri, 7 mai, din comuna Roșiești, au fost puse in executare 6 mandate de aducere, pe numele a 5 barbați și a unei femei, cu varste cuprinse intre 25 și 60 de ani, din municipiul Vaslui și din comunele Roșiești, Crețești și Oltenești, județul Vaslui, persoanele fiind conduse…

- Polițiștii din cadrul Secției 3 Urbane Timișoara, au identificat astazi un barbat in varsta de 36 de ani, banuit de comiterea infracțiunii de talharie calificata, fapta comisa noaptea trecuta in zona Iosefin. „In fapt, in data de 30 aprilie 2022, in jurul orei 00:35, barbatul, prin intrebuințari de…

- Ca urmare a cercetarilor intr un dosar penal privind savarsirea infractiunii de talharie calificata, politisti din cadrul Biroului de Investigatii Criminale al Politiei municipiului Constanta au identificat doi minori, de 17 ani, banuiti de comiterea faptei anunta Inspectoratul de Politie Judetean Constanta.Astfel,…