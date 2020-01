Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul a avut loc sambata, in jurul orei 18.00, intr-o zona aglomerata din orasul Dej (judetul Cluj), cand un barbat a lovit o femeie si a lasat-o inconstienta. Norocul tinerei a fost ca prin zona tocmai trecea un jandarm, care, desi se afla in timpul sau liber, nu a ezitat sa intervina. „Sambata,…

- Sâmbata, în jurul orei 19:00, sergentul major Darius Biriș se afla în zona Pieței Bobâlna, din municipiul Dej, atunci când a observat pe trotuar un barbat care avea o discuție aprinsa cu o tânara. Jandarmul clujean a observat apoi cum individul a trecut la agresiune…

- Un barbat care avea o discuție aprinsa cu o tanara a atras atenția unui jandarm, aflat in timpul liber. S-a intamplat sambata seara, in jurul orei 18, in zona Pieței Bobalna din Dej. Jandarmul clujean a observat cum omul a trecut la agresiune fizica și a inceput sa o stranga pe tanara de gat. Apoi …

- Un conducator auto care circula joi dimineața la intrare in Dej, pe drumul care coboara de pe Dealul Florilor spre benzinaria OMV, a scapat mașina de sub control. Accidentul s-a petrecut in jurul orei 8, intr-o curba la stanga, pe strada Crangului. Șoferul, in varsta de 25 de ani, din localitatea Rugașești,…

- Cei doi sunt cercetati sub aspectul savârsirii infractiunilor de tulburarea ordinii si linistii publice si loviri sau alte violente. “În fapt, cei doi, la data de 30 noiembrie, în timp ce se aflau la domiciliul unor persoane din municipiul Dej, în urma unui conflict…

- FOTO – Arhiva Sambata seara, in jurul orei 20.35, pe strada Somcutului din municipiul Dej, judetul Cluj, a avut loc un accident de circulatie soldat cu vatamarea corporala a unei persoane, avarierea a doua autoturisme și distrugerea unui stalp de sustinere a firelor electrice. Un barbat de 44 de ani,…

- FOTO – Arhiva La data de 27 octombrie, in jurul orei 00.45, politistii Biroului Rutier din cadrul Politiei municipiului Dej au depistat un barbat de 21 de ani, din comuna Mintiu Gherlii, judetul Cluj, in timp ce conducea un autoturism pe strada Ecaterina Teodoroiu, din Dej, desi se afla sub influenta…

- Potrivit ISU Cluj, o autospeciala cu modul de descarcerare și un echipaj al SAJ au fost alertate ca urmare a evenimentului rutier petrecut pe strada 1 Mai, din municipiul Dej. Conform IPJ Cluj, cauza accidentului a fost o traversare neregulamentara efectuata de un barbat în vârsta…