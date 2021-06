Tânăra salvată din lac de un polițist local din Iași a fost reținută pentru 24 de ore. Care e motivul Tanara de 27 de ani care, sambata, a fost salvata de un polițist local din Iași dupa ce ajuns cu mașina in lacul Ciric, a fost reținuta de polițiști pentru 24 de ore, iar luni va fi prezentata „cu propuneri legale” Parchetului de pe langa Judecatoria Iași. Femeia era bauta la momentul incidentului. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean din Iași au precizat ca tanara de 27 de ani a primit ingrijirile necesare, a fost audiata și s-a decis reținerea ei pentru 24 de ore. Aceasta a fost depistata cu o alcoolemie de 1,09 mg/l. „In baza probatoriului administrat in cauza, astazi, 27 iunie,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O tanara care sambata dupa amiaza a plonjat cu autoturismul in lacul Ciric din Iasi, fiind salvata de catre un politist local care trecea prin zona, a fost retinuta, dupa ce politistii au constatat ca femeia avea o alcoolemie de peste unu la mie in aerul expirat. Politistii din Iasi au retinut-o,…

- In baza probatoriului administrat in cauza, astazi, 27 iunie, tanara de 27 de ani cercetata pentru savarșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe a fost reținuta de polițiști pentru 24 de ore, fiind introdusa in Arestul IPJ Iași. Maine aceasta va fi…

- Cristian Neculau, un polițist local din Iași, a salvat viața unei femei de 30 de ani care a intrat cu mașina in lacul Ciric, aflat in drum spre aeroport. Care a plonjat cu mașina in lacAcesta s-a aruncat in apa și a inotat spre mașina care se scufunda, a scos-o pe tanara la suprafața și, ajutat de un…

- Cristian Neculau, un polițist local din Iași, a salvat viața unei femei de 30 de ani care a intrat cu mașina in lacul Ciric, aflat in drum spre aeroport. Acesta s-a aruncat in apa și a inotat spre mașina care se scufunda, a scos-o pe tanara la suprafața și, ajutat un martor care se afla la fața locului,…

- Politistii Biroului de Investigatii Criminale Iasi au identificat si condus la cercetari un barbat, din mun. Iasi, banuit de comiterea infractiunii de talharie. Din cercetari a rezultat faptul ca acesta i-ar fi smuls unei femei lantisorul de la gat, in timp ce aceasta se afla in scara blocului unde…

- O femeie din municipiul Curtea de Arges a fost retinuta de politisti, luni seara, fiind cercetata pentru ucidere din culpa si parasirea locului accidentului. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges, accidentul rutier in care a fost implicata soferita s-a produs in…

- O femeie din municipiul Curtea de Arges a fost retinuta de politisti, luni seara, fiind cercetata pentru ucidere din culpa si parasirea locului accidentului, informeaza Agerpres . Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges, accidentul rutier in care a fost implicata soferita…

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Iasi au efectuat 10 perchezitii domiciliare, pe raza municipiului Iasi si comunei Barnova, in cadrul unui dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de proxenetism si talharie. In urma perchezitiilor,…