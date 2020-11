Stiri pe aceeasi tema

- Marti seara, putin dupa ora 17.00, centrul de operatiuni al politiei din Bavaria Superioara a fost sesizat ca intr-unul din apartamentele unui bloc aflat pe Schwaighofstrasse din Tegernsee are loc o cearta. Un barbat le-a spus politistilor ca din casa vecinilor lui, un italian de 46 de ani si o romanca…

- O crima teribila a avut loc recent, in Germania, acolo unde o romanca de doar 25 de ani a fost ucisa de soțul Italian, in urma unei dispute aprinse. In momentul tragediei, cuplul se afla alaturi de polițiști și de copilașul lor de 18 luni. Finalul tragic al unei tinere mame Cristina locuia in Germania…

- O tanara romanca a fost ucisa duminica seara in Franța, intr-o lupta de strada la care au luat parte 20 de oameni, scrie France 3. Cei 20 de combatanți s-au taiat cu cuțitele, șase dintre ei fiind de asemenea raniți, doi foarte grav.Duminica seara, in jurul orei 20:30, a izbucnit o lupta intre doua…

- Crima infioratoare in Spania, intr-o familie de romani. O femeie a fost ucisa de propriul soț, joia trecuta, cu mai multe lovituri de ciocan in cap. Ucigașul și-a recunoscut fapta și a explicat de ce a luat decizia de a-i curma viața nevestei sale, care avea 53 de ani. Dupa ce și-a ucis soția cu bestialitate,…

- Mama ucisa de cainii Amstaff ai fiului sau, in propria curte. O batrana de 77 de ani a murit, dupa ce cainii Amstaff ai fiului sau au atacat-o. Batrana a mai putut doar sa tipe ingrozita, iar o vecina a incercat sa o salveze, dar a fost atacata si ea. Cainii Amstaff sunt printre cei mai puternici si…

- Extremistii de dreapta au incercat sambata sa patrunda in cladirea parlamentului german, dupa un protest fata de restrictiile din tara, dar au fost interceptati de politie si indepartati cu forta, scrie AFP.Citește și: Gabriela Firea și Florentin Pandele, SHOW de zile mari: danseaza pe melodia…

- Un barbat de 57 de ani, locuitor al satului Dumbravita, raionul Singerei, a fost retinut de politisti pentru 72 de ore, fiind suspectat de omor. Acesta si-ar fi ucis sotia, in varsta de 47 de ani, dupa care a ingropat-o intr-o padure, apoi a alertat Politia precum ca a disparut de acasa. Mai mult, la…

- O tanara romanca, in varsta de 27 de ani, a fost gasita moarta, intr-un șanț, la marginea orașului Munchen, iar langa ea se afla chiar soțul ei, dar și un alt barbat, ambii fiind cu un autoturism marca Mercedes Vito.