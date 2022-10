Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Secției 5 Urbane Timișoara au reținut ieri un tanar in varsta de 18 ani, banuit de comiterea infracțiunii de furt, fapta comisa la inceputul lunii iunie. Acesta a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. „In fapt, la…

- La data de 29 septembrie, polițiștii Secției 3 Urbane Timișoara au reținut un tanar, in varsta de 19 ani, banuit de furt calificat. Acesta a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. In fapt, la data de 28.09.2022, in jurul orei…

- Polițiștii Secției 1 Urbane Timișoara au reținut un barbat, in varsta de 53 de ani, banuit de furt calificat. Acesta a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul I.P.J Timiș. El este un cunoscut al oamenilor legii, ocupandu-se in special cu furtul din mijloacele d etransport…

- O tanara de 17 ani din comuna Bordusani, judetul Ialomita, a fost retinuta de politisti dupa ce ar fi agresat un barbat in varsta de 81 de ani si i-ar fi sustras o suma de bani si un ceas. Potrivit IPJ Ialomita, politistii din cadrul Sectiei nr. 3 Politie Rurala Stelnica au fost sesizati de un barbat…

- O tanara de 23 de ani a fost atacata si muscata duminica de un caine agresiv, ea fiind salvata de un politist din Mangalia, care a folosit arma din dotare. „La data de 11 septembrie (…), politistii din cadrul Politiei municipiului Mangalia au fost sesizati, prin apel 112, cu privire la faptul ca o femeie…

- Polițiștii Secției 3 Urbane Timișoara au reținut trei barbați, cu varste cuprinse intre 25 și 35 de ani, banuiți de furt in forma continuata. Aceștia au fost introduși in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul IPJ Timiș. „In data de 11 august 2022, polițiștii Secției 3 Urbane Timișoara,…

- Polițiștii Secției 2 Urbane Timișoara au reținut doi barbați, in varsta de 20 și 34 de ani, banuiți de furt . Aceștia au fost introduși in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul I.P.J Hunedoara. In fapt, in data de 5 iulie, polițiștii Secției 2 Urbane Timișoara au fost sesizați de un…

- Polițiștii Secției 2 Urbane Timișoara au reținut ieri doi barbați, in varsta de 20 și 34 de ani, banuiți de furt. „In fapt, in data de 5 iulie 2022, polițiștii Secției 2 Urbane Timișoara au fost sesizați de un barbat, in varsta de 86 de ani, cu privire la faptul ca in cursul aceleiași zile, […] Articolul…