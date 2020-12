Tanara rapita in ajun de Anul Nou

O tanara in varsta de 18 ani a fost urcata cu forța intr-o masina, intr-o comuna din județul Dolj. Polițiștii au deschis o ancheta in acest caz. Ei au reușit sa o gaseasca pe fata in Olt și i-au prins pe rapitori, fiind doi tineri din Argeș. Totul s-a intamplat pe data de 30 decembrie. […]