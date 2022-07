Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 28-30 iulie 2022, in intervalul orar 23:00-05:00, pe raza județului Timiș s-a desfașurat o razie cu efective marite sub coordonarea Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. Polițiștii au acționat pe principalele artere din județ, in vederea creșterii gradului…

- In perioada 28 – 30 iulie 2022, in intervalul orar 23:00-05:00, pe raza județului Timiș s-a desfașurat o razie cu efective marite sub coordonarea Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. Polițiștii au acționat pe principalele artere din județ, in vederea creșterii gradului…

- In data de 23/24 iulie 2022, in intervalele orare 06:00-12:00 și 20:00-04:00, pe raza județului Timiș s-a desfașurat o razie cu efective marite, in sistem integrat poliție rutiera-ordine publica sub coordonarea Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș*. Polițiștii au acționat…

- In data de 23/24 iulie 2022, in intervalele orare 06:00-12:00 și 20:00-04:00, pe raza județului Timiș s-a desfașurat o razie cu efective marite, in sistem integrat poliție rutiera-ordine publica sub coordonarea Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. Polițiștii au acționat…

- La sfarsitul saptamanii trecute, politistii Biroului pentru Protectia Animalelor din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Timis au facut mai multe controale, dar si o actiune de prevenire in satele din zona municipiului Timisoara. Politistii vor ajunge in scurt timp si in zona Lugojului, iar echipele…

- In fiecare an, in data de 3 iunie, este marcata Ziua mondiala a bicicletei, potrivit site-ului oficial al Organizatiei Natiunilor Unite. In acest context, politistii Inspectoratului de Poliție Județean Buzau au considerat oportuna organizarea, in aceasta diminieata, a unui simpozion pe aceasta tema.…

- Principalele parcuri din Timisoara si nu numai au fost viu colorate de Ziua Copilului. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș au contribuit din plin la distractia celor mici in Parcul Copiilor și Muzeul Satului Banatean, din Timișoara, precum și in Parcul George Enescu, din…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș au sarbatorit astazi, alaturi de cei mici, Ziua Internaționala a Copilului. Parcul Copiilor și Muzeul Satului din municipiul Timișoara, precum și Parcul George Enescu din Lugoj, au debordat de voie buna, rasete și o mare de copii! Polițiștii…