- La doua luni dupa ce a fost infectata cu varianta Alpha a SARS-CoV-2, o profesoara din Turcia, in varsta de 41 de ani, fara antecedente medicale, a fost internata la camera de urgența a unui spital de psihiatrie din Istanbul. Convinsa ca a murit fizic, a vrut sa-și puna capat vieții pentru a demonstra…

- DNA a anunțat oficial ca Ion Radoi este inculpat pentru folosirea influenței și doua fapte de șantaj. El a fost plasat, miercuri seara, sub control judiciar pentru 60 de zile. Ion Radoi a dat stat ore bune la DNA, de unde a ieșit in jurul orei 23.00. Aproximativ 40 de sindicaliști de la metrou au […]…

- Souca Samuel Marcelus, in varsta de 46 de ani, cercetat pentru savarșirea infracțiunilor de viol și ultraj contra bunelor moravuri, a fost prezentat vineri seara magistraților din cadrul Judecatoriei Cluj-Napoca. Fața de acesta a fost dispusa masura arestului preventiv pentru o perioada de 30 de zile.…

- Procurorii solicita o condamnare de 30 de ani pentru fostul ofiter de politie din Minneapolis, acuzat de crima in cazul mortii lui George Floyd. In opinia avocatilor apararii, Derek Chauvin si-ar fi ispasit...

- Procurorii care investigheaza moartea lui Diego Armando Maradona au acuzat șapte persoane de „omucidere simpla cu eventuala intenție” și i-au chemat sa prezinte o declarație de ancheta, transmite marca.com.

- Parchetul de pe langa Judecatoria Targu Secuiesc anunța oficial deschiderea unui dosar penal in cazul uciderii ursului Arthur. In acest caz se fac cercetari pentru infracțiunile de braconaj și uz de arma. Prințul Emanuel von und zu Liechtenstein, in varsta de 43 de ani, a primit aprobare de la Ministerul…

- Procurorii fac cercetari intr-un dosar penal in care sunt vizate fapte de braconaj și uz nelegal de arma in cazul uciderii ursului Arthur, considerat de activiștii de mediu cel mai mare urs brun care traia in padurile din Romania.

- O femeie in varsta de 70 de ani, care locuieste pe strada Sarmisegetuza din municipiul resedinta, a fost gasita moarta in cada, a informat, marti, coordonatorul SMURD Iasi, Diana Cimpoesu. Potrivit acesteia, administratorul unei asociatii de proprietari a unui bloc de pe strada Sarmisegetuza a sesizat…