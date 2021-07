Stiri pe aceeasi tema

- Tanara de 20 de ani, una dintre victimele accidentului petrecut zilele trecute in Baia Mare, a murit la spital. Soferul a intrat cu masina intr-o statie de autobuz, iar femeia si sotul ei au fost grav raniti, ei i-a fost amputat un picior, iar el a avut rani in mai multe zone ale corpului.

- Tanara de 20 de ani, una dintre victimele tragicului accident petrecut zilele trecute in Baia Mare , unde un șofer a intrat cu mașina intr-o stație de autobuz in care așteptau mai multe persoane, a murit la spital, potrivit VasileDale. Victima a decedat, luni noaptea, la spital, in urma unui stop cardio-respirator.…

- Traficul feroviar a fost intrerupt sambata dimineața pe magistrala 700 de cale ferata București-Urziceni dupa ce un tren a lovit o mașina. Șoferul a murit. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe magistrala 700 Urziceni-București, intre localitațile…

- Pacientul de 87 de ani, aflat de cateva 10 zile in spital, ar fi forțat fereastra salonului in care era internat la etajul al treilea al spitalului și s-a aruncat in gol. Medicii au intervenit imediat, l-au resuscitat zeci de minute pe barbat, dar nu l-au mai putut readuce la viața. Pacientul era internat…

- O tanara ar fi incercat sa se sinucida, miercuri dimineața, aruncandu-se in fața trenului, la stația de metrou de la Lujerului. A fost restrictionat accesul calatorilor in statie. Medicii de la SMURD au ajuns in scurt timp de la incident la fața locului, pentru a-i acorda tinerei, de 20 de ani, ingrijiri…

- Mama premierului Florin Cițu a murit, vineri seara, dupa o grava suferința. Florin Cițu se afla la Baia Mare cand a aflat de tragedie și s-a intors de urgența la București. Mama premierului suferea de o boala incurabila. Florin Cițu urma sa participe, sambata, la prima etapa a circuitului Grand Chess…

- Trei tineri au murit intr-un teribil accident de circulatie produs, in noaptea de sambata spre duminica, pe raza localitatii Poiana Stampei, din judetul Suceava. Cei trei tineri, cu varste cuprinse intre 23 și 30 de ani, se aflau intr-un autoturism, Maserati. Șoferul a pierdut controlul mașinii, care…

- Un barbat din Galati a imobilizat dupa ce a amenintat o persoana cu un cutit intr-o statie de autobuz. Un politist local, aflat in timpul liber, a intervenit. Incidentul a avut loc, joi, intr-o statie de autobuz din Galati. Un politist local a vazut cum un individ ameninta cu un cutit un un barbat.…