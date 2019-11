Stiri pe aceeasi tema

- O tanara care isi plimba cainele intr-o padure din nordul Frantei a murit dupa ce a fost atacata de aproape 90 caini care participau la o vanatoare, informeaza Agerpres. Femeia, care era insarcinata, și-a sunat iubitul cu puțin timp inainte de a fi omorata. Moartea femeii, in varsta de 29 de ani, in…

- „Acces Direct” a obținut imagini nemaivazute cu Aurelian Preda, in care regretatul artist joaca in hore, rade, glumeste si se distreaza de mama focului. Iar langa el sunt si Ana Maria si Nicusor Iordan.

- O femeie in varsta de 36 de ani a fost ucisa cu sange rece de iubitul ei, in varsta de 29 de ani. Doi copii, de 4 și 5 ani au ramas orfani. Femeia, care locuia in apartamentul din Bacau cu chirie si este mama a doi copii , de 4 si 5 ani , a fost gasita injunghiata in zona toracica, iar principalul suspect…

- Cel de-al șaptelea episod al serialului ”Sacrificiul” a adus momente inedite și rasturnari de situație. Ștefania a fost rapita de Narcisa și dusa in casa bunicului ei, iar Ioana și Andrei au avut o noua discuție tensionata.

- Mama Karinei, fata ucisa de iubitul ei, Cosmin Titiș, in Timișoara, a publicat un mesaj cutremurator pe platforma de socializare Facebook. Femeia avea o relație excelenta cu fiica ei, iar cele doua iși exprimau adesea afecțiunea una pentru cealalta.

- Maria Karina avea 21 de ani și a murit vineri seara, dupa ce a fost injunghiata de iubitul gelos, in spatele Catedralei din Timișoara. Se pare ca barbatul nu a suportat ideea desparțirii de aceasta, moment in care a facut la gestul cutremurator. Maria Karina a fost injunghiata de mai multe ori de Cosmin…

- O adolescenta in varsta de 17 ani din București a sunat, seara trecuta, la „Telefonul copilului”, și a amenințat ca se va sinucide, fara sa dea informații despre localizarea sau identitatea ei, dar explicand motivul.

- Roxana Printesa Ardealului este insarcinata. Cantareata de muzica de petrecere a anuntat zilele trecute ca urmeaza sa devina mama pentru prima oara, printr-o postare pe retelele de socializare. Acum, artista primele declaratii despre copilul care ii creste in pantece, dar si despre tatal copilului.…