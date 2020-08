Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 33 de ani din comuna Cetatea de Balta, județul Alba, insarcinata in 25 de saptamani și confirmata ca fiind infectata cu noul coronavirus, a murit ieri la Spitalul Județean de Urgența din Alba Iulia. Aceasta a ajuns la spital in urma cu aproximativ o saptamana in stare foarte grava, cu insuficiența…

- Un nou deces cauzat de COVID-19 a fost inregistrat in cursul dupa-amiezei de ieri, 7 august 2020. Este vorba de o tanara de 33 de ani, care era insarcinata in 25 de saptamani. Potrivit unor surse medicale femeia era confirmata pozitiv cu noul coronavirus și se afla internata de trei saptamani. Aceasta…

- O tanara in varsta de 33 de ani din comuna Cetatea de Balta, insarcinata in 24-25 de saptamani, confirmata ca fiind infectata cu noul coronavirus, a decedat vineri dupa-amiaza in izolatorul Secției de ATI a Spitalului Județean de Urgența din Alba Iulia, scrie Alba24.ro . Potrivit unor surse medicale,…

- O tanara in varsta de 33 de ani din satul Tatarlaua, comuna Cetatea de Balta, insarcinata in 24-25 de saptamani, confirmata ca fiind infectata cu noul coronavirus, a decedat vineri dupa-amiaza in izolatorul Secției de ATI a Spitalului Județean de Urgența din Alba Iulia. Potrivit unor surse medicale,…

- Bilanțul dat publicitații, in urma cu puțin timp, indica un numar de 456 de infectari in ultimele 24 de ore.Numarul de teste efectuate efectuate in acest... The post Coronavirus, 1 iulie 2020: 456 de infectari in ultimele 24 de ore. appeared first on Renasterea banateana .

- O femeie in varsta de 39 de ani din Alba Iulia a decedat luni, 22 iunie, de COVID-19. Este al 24-lea caz de deces din Alba, fiind si cea mai tanara persoana care a murit dupa infectarea cu noul tip de coronavirus.

- Societatea Mondiala de Alergologie a anunțat ca persoanele care sufera de alergii sau astm alergic sunt mai puțin expuse la infecția cu SARS-CoV-2. The post O boala pe care o au trei milioane de romani impiedica infecția cu noul coronavirus appeared first on Renasterea banateana .

- Boala cu o mie de fețe, așa numesc medicii infecția cu COVID-19. Cazul 1.000 din țara noastra a atras atenția medicilor de la spitalul din Hunedoara. Este vorba despre o pacienta in varsta de 73 de ani care s-a stins la doar cateva ore dupa internare.