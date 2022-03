Stiri pe aceeasi tema

- Marianna Vishegirskaya, o femeie insarcinata care a scapat din bombardamentul asupra unei maternitati din Mariupol, a nascut o fetita, relateaza BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Mariana, o femeie insarcinata care a supraviețuit miercuri atacului forțelor ruse asupra maternitații din orașul asediat Mariupol , a nascut joi seara o fetița, relateaza Associated Press, citata de The Guardian. Informația a fost facuta publica și de jurnalista ucraineana Olga Tokariuk, pe contul ei…

- O bloggerița ucraineana insarcinata, care intre timp ar fi nascut, a primit amenințari online dupa ce guvernul rus a acuzat-o in mod fals ca a jucat un rol de figuranta dupa bombardamentul armatei ruse de miercuri, de la maternitatea din Mariupol.

- O influencerita ucraineana ranita in bombardamentele asupra maternitatii din Mariupol a fost acuzata de Ambasada Rusiei in Marea Britanie ca a filmat o scena, iar ranile sale sunt doar „machiaj foarte realist”, relateaza Insider.

- Trei persoane, inclusiv un copil, au fost ucise in urma bombardamentului rusesc asupra unei maternitați, miercuri, a declarat pentru BBC viceprimarul orașului asediat Mariupol din sudul Ucrainei. Rusia spune, insa, ca bombardarea spitalului din Mariupol este fake news. Fii la curent cu cele…

- O mama refugiata din Ucraina a nascut o fetita la spitalul din Suceava, femeia fiind dusa cu ambulanta de la hotelul unde era cazata alaturi de alte zeci de persoane care au fugit din zona de conflict, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Spitalele iesene continua mobilizarea pentru a putea fi pregatite sa primeasca refugiati din Ucraina, in contextul in care agresiunile Rusiei in orasele principale ale tarii vecine s-au accentuat. In cursul zilei de ieri, 1 martie, reprezentantii Maternitatii "Elena Doamna" au precizat ca au primit…

- Noaptea trecuta in jurul orei 22:30, in subteranul Kievului s a nascut un sufletel.O viata noua intr o mare de morti. Este o fetita. O micuta ucraineana pe care parintii au decis sa o numeasca Mia.Postarea integrala de pe pagina de Facebook a lui Vitalie Cojocaru Obisnuiesc de cateva zile sa scriu pe…