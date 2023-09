Stiri pe aceeasi tema

- Cabinetul medical privat al doctoritei care a fost de garda in noaptea in care a murit Alexandra Ivanov a fost vandalizat miercuri noapte. Geamurile acestuia au fost sparte, iar pe pereti si ferestre a fost scris mesajul „Nu am aer! Alexandra”. Politistii au deschis o ancheta penala in acest caz sub…

- Nimeni n-a intervenit timp de 7 ore. Alexandra, tanara de 25 de ani care a decedat, vineri dimineata, in Maternitatea din Botosani nu a beneficiat, vreme de aproape sapte ore, de ingrijiri medicale.

- Moartea neașteptata a Alexandrei, mama a trei copii, la Spitalul de Urgența „Mavromati” din Botoșani, arata deficiențele majore din sistemul medical romanesc. Autoritațile statului nu au reacționat la protestele repetate ale angajaților din spital, dupa cum nici apelul disperat al Alexandrei nu a fost…

- Sfanta Liturghie cu sobor de preoți, luni, la Biserica „Sfantul Ioan Iacob” pentru Alexandra, mamica care a murit ca o mucenița Luni dimineața la ora 8.00, botoșanenii pot participa la slujba Sfintei Liturghii, ce va oficiata de un sobor numeros de preoți la Biserica „Sfantul Ioan Iacob”, din municipiul…

- Caz șocant in Botoșani! O femeie insarcinata a murit in spital, dupa ce medicul de garda i-a spus ca starea ei nu este grava și poate sa aștepte pana dimineața. Dupa tragedie, un alt medic care lucreaza in același spital și este șef de secție și-a expus public o parere controversata.

- Andrei Ștefanescu a implinit 46 de ani, iar prezentatorul TV și-a sarbatorit ziua de naștere alaturi de cea mai importanta persoana din viața lui. Cei doi au furat startul cu cateva ore inainte de ziua de naștere și s-au bucurat de timp de calitate impreuna.

- Jennifer Lopez și-a sarbatorit ziua de naștere! Vedeta a preferat discreția de data aceasta. Cați ani a implinit celebra cantareața. Deși inainteaza in varsta, artista se menține intr-o forma de invidiat.