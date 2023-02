Tănără înjunghiată la Gara de Nord. Agresorul a rănit şi un poliţist O femeie, in varsta de 30 de ani, a fost injunghiata de mai multe ori de un barbat, langa Gara de Nord din București. Atacatorul a ranit grav și un polițist. Intregul moment, petrecut pe 25 februarie, a fost surprins de camerele de supraveghere din zona. Pe 25 februarie, in jurul orei 17.00, o femeie i-a alertat pe politistii din cadrul Biroului de Poliție Transporturi Feroviare Gara de Nord București despre o altercatie fizica in zona „Coloane” din Gara de Nord București, potrivit News București. Ajunsi la fata locului, politistii l-au surprins pe atacator cu cutitul in mana, in timp ce ameninta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incident șocant in Gara de Nord din București. O femeie a fost injunghiata in plina strada. Agresorul a ranit inclusiv un polițist care a incercat sa il incatușeze. Incidentul a avut loc in zona „Coloane” din Garda de Nord București. Potrivit polițiștilor, barbatul de 52 de ani ar fi aplicat mai multe…

- O femeie, in varsta de 30 de ani, a fost injunghiata de mai multe ori de un barbat, langa Gara de Nord din Capitala. Incidentul, petrecut pe 25 februarie, a fost surprins de camerele de supraveghere din zona. Femeia a ajuns la spital cu rani grave, iar un politist ajuns la fata locului pentru cercetari…

- O femeie in varsta de 31 de ani a fost atacata, sambata, 25 februrarie, in fața Garii de Nord de un barbat de 52 de ani. Momentul a fost filmat și de camerele de supraveghere din zona. Agresorul a ranit și un polițist cand acesta a incercat sa-l imobilizeze. Incidentul a avut loc sambata in jurul orei…

- La data de 25 februarie 2023, ora 17.00, polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Transporturi Feroviare Gara de Nord București au fost sesizați de catre o femeie cu privire la faptul ca, in zona „Coloane" din Gara de Nord București, are loc o altercație fizica.Un barbat, de 52 de ani, ar fi aplicat…

- O femeie a murit, luni, dupa ce a cazut de la etajul unui imobil din Sectorul 5 al Capitalei. Politistii si procurorii au deschis o ancheta pentru a stabili ce s-a intamplat. ”La data 20 februarie 2023, in jurul orei 14.00, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Sectia 17…

- O femeie a murit, luni dupa-amiaza, dupa ce a cazut de la etajul 5 al unui imobil din Sectorul 5 al Capitalei. Politistii au deschis o ancheta pentru a stabili imprejurarile in care s-a produs incidentul, informeaza Digi24. „La data 20 februarie 2023, in jurul orei 14.00, polițiștii Direcției Generale…

- Un barbat a rapit o femeie, a bagat-o in portbagajul unei mașini și a dus-o pe un camp din Sectorul 3 unde a incercat sa-i dea foc. Femeia a fost salvata de polițiști. Azi dimineața, in jurul orei 4.40, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au fost sesizați de o femeie cu…

- O femeie, rapita de un barbat din Sectorul 3, a fost salvata de oamenii legii, dupa ce ea a fost bagata intr-un portbagaj și dusa pe un camp. Barbatul a vrut sa-i dea foc, dar internveția polițiștilor i-a salvat viața. Incidentul a avut loc luni dimineața. In jurul orei 4.40, polițiștii Direcției Generale…