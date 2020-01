Tânără înjunghiată de iubit de 12 ori O fata de 19 ani a fost transportata in stare critica la Iași dupa ce a fost injunghiata de mai multe ori de iubitul ei. Incidentul a avut loc in noaptea dintre vineri și sambata, in localitatea Dracșani, comuna Sulița, chiar in casa in care cei doi locuiesc de mai mult timp. Iubitul fetei, in [...] Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

