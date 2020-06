Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 18 ani a fost gasita moarta, sambata, intr-o cabana din Vișeu de Sus, județul Maramureș. Polițiștii au deschis o ancheta pentru a stabili ce s-a intamplat cu tanara.Poliția Maramureș a fost sesizata prin apel la 112 ca intr-o cabana parasita dintr-o zona izolata a localitații Vișeu…

- Polițiștii marmaureșeni au fost sesizați ca in aceasta dupa-masa, in jurul ore 17:00, o persoana a fost gasita decedata intr-o cabana din Vișeu de Sus. In urma primelor informații, se pare ca persoana decedata este o tanara de 18 ani din Vișeu de Sus. In aceste momente, se fac cercetari! Vom reveni…

- Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa, in rem Sursa articolului: Descoperire șocanta in Complexul Studențesc din Timișoara. Nepoata președintelui Ugandei, gasita MOARTA Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Tanara de origine romana Paula Raluca Danila, in varsta de 20 de ani, a fost gasita moarta intr-un hambar pe camp, in apropiere de Siena.Paula se stabilise cu mama ei in Italia de cand fata avea 8 ani și cele doua locuiau in Abaddia San Salvatore. Pe 13 aprilie, a doua zi dupa Paștele Catolic, Paula…

- Josie Harris, fosta iubita a lui Floyd Mayweather, a fost gasita moarta in mașina personala, anunța presa americana. Polițiștii nu suspecteaza ca ar fi vorba despre o crima, ci o moarte din cauze naturale.