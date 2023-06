Tânără în lanțuri, găsită pe o stradă din Constanța Locuitorii din Constanța au fost șocați și au sunat la 112 cand au vazut o tanara care mergea fara direcție pe o strada din municipiu, legata cu lanțuri. Oamenii legii au aflat ca fata, care are in jur de 18 ani, sufera de afecțiuni psihice. Audierea a fost dificila deoarece fata are și un defect […] The post Tanara in lanțuri, gasita pe o strada din Constanța appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

