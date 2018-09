Stiri pe aceeasi tema

- Magdalena Șerban, femeia care a impins doua tinere in fața metrolui, din care una a murit, a vorbit astazi in fața judecatorului care tranșeaza cazul ei. Aceasta a marturisit ca nu a avut mila fațad e victima ei și a acțioant fara remușcari. Magdalena Șerban a fost adusa in sala de judecata la primul…

- Mara Banica a fost amenintata cu moartea de Magdalena Serban, cunoscuta si drept "criminala de la metrou", sau, cel putin, acest lucru indica mesajul pe care l-a primit. Mara Banica a primit un mesaj pe Facebook in care era amenintata de o persoana care indica a fi Magdalena Serban, femeia care a impins-o…

- Mara Banica s-a speriat teribil dupa ce a fost amenințata cu moartea de o persoana care s-a autointitulat Magdalena Șerban, cunoscuta drept “criminala de la metrou”. Jurnalista nu a stat cu mainile in san și a depus, vineri, o plangere penala la Poliția Capitalei, prin care a solicitat identificarea…

- Detalii șocante continua sa iasa la iveala in cazul criminalei de la metrou. Magdalena Șerbat a reușit sa oripileze o țara intreaga cu gestul ei teribil, de a impinge o tanara sub roțile trenului subteran, iar acum s-a aflat cum a reușit Alexandra Anne-Mary Costache sa se salveze.

- Unul dintre lideriI de sindicat de la Metrorex, Ioan Radoi, a dezvaluit intr-o declaratie publica problemele cele mai grave la care bucurestenii, care folosesc cel mai rapid mijloc de transport in comun, se expun zilnic. Dupa crima de la sfarsitul anului trecut cand Magdalena Serban, ucigasa de la metrou,…

- "Criminala de la metrou", Magdalena Șerban, a primit o grea lovitura din partea familiei, in timp ce se afla, sub sedative, la Spitalul Penitenciar Jilava. In același timp și angajații Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) au facut o mișcare neașteptata in cazul deținutei.

- Magdalena Serban nu se linisteste nici in spatele gratiilor. Dupa ce situatia in care se afla este una deosebit de grava, Magdalena Serban, numita si "criminala de la metrou", recidiveaza.

- Faptul ca Magdalena Șerban, femeia care a impins o tanara la metrou și a ucis o alta in același mod, in urma cu cateva luni, are un comportament difil in inchisoare nu e niciun secret pentru nimeni. De aceasta data, insa, ea ar fi batut un medic de garda al instituției.