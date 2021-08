Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai puțin de 14 șoferi au ramas fara permis intr-o singura ora pe E85, in zona in care a avut loc accidentul tragic de duminica, soldat cu șapte decese. Polițiștii au ridicat permisele de conducere eliberate de autoritați din Romania, Marea Britanie, China, Italia și Ungaria pentru depașirea vitezei…

- Este alerta in județul Constanța. Polițiștii cauta de mai bine de 5 ore un barbat care joi noapte a intrat intr-o casa din localitatea Corbu. Ar fi violat o tanara de 15 ani și l-ar fi ucis pe tatal acesteia.

- Politistii din Bacau au indisponibilizat 60.000 de tigarete de contrabanda, de la un barbat de 41 de ani, depistat in trafic. La data de 19 iunie a.c., politistii din cadrul Serviciului Rutier au oprit pentru control, in comuna Filipesti, un autoturism, condus de un barbat, de 41de ani. In urma controlului…

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia numitei GHERMAN VALERIA de 62 de ani, din comuna Magura, județul Bacau. La data de 29 mai a.c., femeia ar fi plecat de la adresa de domiciliu, insa nu a revenit. Politistii au efectuat activitati de cautare in acest caz. In cursul zilei de ieri, femeia…

- Ieri, 27 mai a.c., polițiștii din cadrul Sectiei nr 5 Politie Rurala Racaciuni au reținut pentru 24 de ore, un barbat de 45 de ani, din comuna Corbasca, banuit de comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe si amenintare. In urma cercetarilor efectuate, polițiștii au stabilit ca, la data de…

- La data de 27 mai a.c., politistii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase au depistat o arma neletala, supusa autorizarii și 70 de alice, asupra unui barbat din Comanesti. Politistii au depistat in flagrant delict, un barbat, in varsta de 46 de ani, din Comanesti avand asupra…

- Un tanar de 23 de ani, din Bacau a fost reținut de politisti pentru savarșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe si tulburarea ordinii si linistii publice. Polițiștii din cadrul Sectiei 2 Politie Bacau au probat activitatea infracționala a unui tanar de 23 de ani, din Bacau, banuit de comiterea…

- La data de 23 mai a.c., politistii din Onesti au retinut un tanar de 32 de ani, banuit de comiterea infractiunii de furt calificat. Din cercetari a reieșit faptul ca, in noaptea de 21/22 mai a.c., tanarul din Onesti, impreuna cu alti doi minori, ambii de 16 ani, din comuna Urechesti s-ar fi deplasat…