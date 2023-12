Stiri pe aceeasi tema

- O absolventa de Medicina din Galați a fost descoperita injunghiata intr-un apartament inchiriat din Franța, la scurt timp dupa ce s-a cazat. Crima a avut loc intr-un context plin de necunoscute, iar atacatorul a disparut imediat dupa savarșirea faptei. Autoritațile franceze se confrunta cu o situație…

- Anchetatorii incearca sa afle cum a fost ucisa Doina, romanca gasita moarta intr-un apartament inchiriat prin Airbnb. Moartea tinerei doctorite din Republica Moldova, care studiase medicina la Galati este, in continuare, invaluita in mister. Pistele pe care merg anchetatorii.

- Doina era plecata in Franța, unde urma sa iși faca rezidențiatul. Și-a inchiriat un apartament prin Airbnb, iar apropiații disperați ca nu o mai pot contacta, au anunțat autoritațile franceze, care au descoperit ca a fost injunghiata.

- O tanara absolventa a Facultatii de Medicina din Galati a fost gasita moarta in Franta, unde isi pregatea rezidentiatul. Alarma a fost data de apropiatii femeii de 31 de ani, care, ingrijorati ca nu mai reuseau sa ia legatura cu ea, au contactat autoritatile franceze. Tanara de 31 de ani a fost gasita…

- O tanara absolventa a Facultații de Medicina din Galați și-a gasit sfarșitul in apartamentul pe care il inchiriase in orașul francez Amiens, unde ajunsese in urma cu doar cateva zile, pentru a pregati si sustine examenul de rezidențiat. Doina J., in varsta de 31 de ani, a fost gasita injunghiata in…

- O tanara absolventa a Facultații de Medicina din Galați, descoperita moarta in Franța. O tanara absolventa a Facultații de Medicina a Universitații „Dunarea de Jos” din Galați, a fost descoperita moarta intr-un apartament. Ea se afla in Franța pentru a-și pregati rezidențiatul. Citește și: Pitești.…

- O tanara absolventa a Facultații de Medicina a Universitații „Dunarea de Jos” din Galați, care se afla in Franța pentru a-și pregati rezidențiatul, a descoperita moarta intr-un apartament. Tragedia s-a petrecut in orașul Amiens, intr-un apartament inchiriat de tanara de 31 de ani.

- Actrița Rona Hartner, care a murit la doar 50 de ani in Franța rapusa de o boala incurabila, va fi adusa acasa. Artista iși va dormi somnul de veci in Cimitirul Bellu Catolic, iar inmormantarea va avea loc vineri, 1 decembrie, de Ziua Naționala a Romaniei.