- „Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, la data de 8 septembrie, Negrean Marisa Alexandra, de 16 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, a plecat de la domiciliu și nu s-a mai întors”, transmite Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Cluj.…

- „O femeie în vârsta de 81 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj, a plecat de la domiciliu în data de 8 septembrie, însa nu s-a mai întors. Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, la…

- Femeia a disparut de acasa joi, 15 iulie, la ora 06.45, numele acesteia fiind Ivan Ioana Loredana, în vârsta de 51 de ani, din municipiul Cluj-Napoca. Semnalmente: Înalțime - 1,65 m, 65 kg, constituțir atletica, par șaten…

- O minora in varsta de 15 ani, din orașul Huedin, a plecat de la domiciliu, in noaptea de 27/28 iunie a.c., insa nu s-a mai intors.Daca o vedeti, nu ezitati sa apelati gratuit 112, pentru a anunta imediat Politia!Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, in noaptea de 27/28 iunie a.c., MUNTEANU…

- O minora în vârsta de 14 ani din municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj, a plecat de la domiciliu în data de 26 iunie, însa nu s-a mai întors. „Poliția a fost sesizata cu privire la faptul ca, la data de…

- Un barbat in varsta de 96 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, a plecat de la locuinta sa la data de 10 iunie, insa nu s-a mai intors. Daca il vedeti, nu ezitati sa apelati gratuit 112, pentru a anunta imediat Politia! Cel care a reclamat dispariția este nepotul batranului. Politia a fost sesizata cu…

