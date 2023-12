Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 20 de ani, din comuna damboviteana Voinesti, a fost retinuta de politisti, dupa ce ar fi lovit cu vatraiul o fata de 16 ani, informeaza, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Dambovita.

- O adolescenta de 16 a ajuns la spital, sambata de dimineața, dupa ce a fost batuta cu un vatrai de prietena ei, de 20 de ani. Incidentul s-a consumat la domiciliul agresoarei, din comuna Voinești. Dupa toate cele intamplate, tanara a fost reținuta pentru 24 de ore, pentru savarșirea infracțiunii de…

- UPDATE 2: Polițiștii Secției 8 Poliție Rurala Iana, din cadrul Poliției Municipiului Barlad, au reținut astazi un barbat și o femeie, in varsta de 43, respectiv 35 de ani, din comuna Voinești, satul Marașești, concubini, banuiți de savarșirea infracțiunii de violența in familie. Este vorba despre parinții…

- UPDATE: Au inceput sa iasa la iveala detaliile tulburatoare ale cazului din comuna Voinești, sat Marașești, in urma caruia un copil de 5 ani a ajuns in stare grava la spitalul Barlad! Micuțul face parte dintr-o familie cu doi parinți consumatori de alcool, in care se mai afla alți doi copii, unul de…

- CUMPLIT… Un copil de numai 5 ani, din comuna Voinești, a ajuns la spitalul din Barlad in stare grava, cu splina rupta, iar medicii l-au bagat imediat in sala de operație. Cel care l-ar fi snopit pe micuț in bataie este chiar tatal, un individ in varsta de 43 de ani. Norocul copilului a fost […] Articolul…

- Politistii vasluieni au deschis un dosar penal pentru violenta in familie, dupa ce un copil de cinci ani a ajuns la spital cu ruptura de splina, fiind batut de tatal sau, informeaza Agerpres.Autoritatile au fost sesizate de un cadru didactic care a vazut urmele de violenta pe corpul copilului. Politistii…

- Șoc in familia lui Cosmos Tanase, autointitulat „Prinț al țiganilor”: nepoata minora a interlopului (sora fratelui sau, Walter – n.r.), care este insarcinata, a fost arestata, fiindca ar fi batut-o pe o jandarmerița de la trupele speciale, campioana MMA.

- INFRACTOR SUB CONTROL!… O femeie in varsta de 29 de ani, din comuna Voinești, a sesizat poliția cu privire la faptul ca fostul sau concubin, un barbat in varsta de 31 de ani, ar fi patruns in curtea locuinței sale, unde ar fi agresat-o și deposedat-o de un telefon mobil. Polițiștii Secției 8 Poliție…