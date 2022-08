Stiri pe aceeasi tema

- Ileana Badiu și Catalin Badiu au sarbatorit 14 ani de la casatorie, iar vedeta a transmis un mesaj emoționant. Timp de 11 ani, cei doi au avut o relație la distanța și nu mulți credeau ca mariajul lor va rezista.Au trecut 14 ani de cand Ileana Badiu a zis DA. Nunta celor doi a avut loc la Paris. Ziua…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Denisa Despa a marturisit daca are sau nu un iubit. Ce a dezvaluit indragita dansatoare chiar de la piscina. Cum se simte acum, dupa doua saptamani de cand s-a accidentat grav la picior.

- Peter Imre a decedat, vineri seara, la varsta de 60 de ani, intr-o clinica din Bucuresti, anunța Adevarul . Acesta a fost directorul Corporate Phillips Morris Romania si Bulgaria, functie in care a lucrat pana in 2009. In 2010 a fost numit director general la Adevarul Holding. Peter Imre a fost unul…

- Urmatoarea perioada va fi o perioada foarte buna pentru multe zodii, insa cateva dintre ele vor avea schimbari majore pe toate planuri. Se spune ca acești nativi sunt protejați de Dumnezeu in urmatorii cinci ani, iar aceștia vor avea parte doar de bine și vor realiza tot ce vor.

- Ziua Drapelului Național a fost marcata in mod special la Vatra Dornei, in parcul central, acolo unde din acest an exista un loc dedicat eroilor care și-au pierdut viața in teatrele de operații din Afganistan și Irak.Pentru fiecare din cei 30 de militari romani care și-au pierdut viața in ...

- Roxana Hulpe are un nou iubit, dupa ce s-a desparțit de Alex Petricean, fost concurent de la „MasterChef”. Prezentatoarea Știrilor PRO TV a postat prima imagine cu actualul partener. Roxana Hulpe și Alex Petricean au format un cuplu din 2018, iar in anul 2020 ar fi trebuit sa faca nunta. Cei doi nu…

- In anul 2019, Vladuța Lupau și Adrian Rus s-au casatorit civil, apoi planuisera o petrecere de nunta așa cum visau. Cei doi au decis sa amane evenimentul, iar artista a explicat intr-un interviu pentru Revista VIVA! motivul. Vladuța Lupau, una dintre cele mai apreciate interprete de muzica populara…

- O adolescenta de doar 15 ani a fost batuta pe strada de catre fostul sau iubit, cu doi ani mai mare. Fata se indrepta catre scoala cand a fost atacata de catre fostul sau prieten. In imaginile surprinse pe camerele de supraveghere se poate observa cum tanarul o loveste pe fata cu bestialitate in plina…