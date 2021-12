Stiri pe aceeasi tema

- In timpul unei misiuni de supraveghere a granitei cu Serbia, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Sannicolau Mare au descoperit, la aproximativ 100 metri de frontiera cu tara vecina, o femeie cazuta pe camp, in stare de inconstienta. Imediat i au acordat primul ajutor…

- Politistii de frontiera din sectorul Sannicolau Mare au salvat o tanara migranta din Somalia, care se afla pe un camp langa granita cu Serbia, in stare de inconstienta din cauza oboselii si a hipotermiei, pe care au transportat-o la spitalul orasenesc, acum fiind stabilizata si externata. In…

- Ce incape intr-un garaj al unei femei din Timiș: 13 indieni, doi afgani și un pakistanez, descoperiți de polițiștii de frontiera Ce incape intr-un garaj al unei femei din Timiș: 13 indieni, doi afgani și un pakistanez, descoperiți de polițiștii de frontiera In cursul weekend-ului, polițiștii de frontiera…

- Un incident a a vut loc, in noaptea de luni spre marti, la frontiera romano-sarba, in zona localitatii Sannicolau Mare din judetul Timis. Mai multi migranti din Siria s-au luat la cearta cu calauza lor, un barbat din Afganistan, dupa ce nu s-au inteles in pivinta taxei de trecere ilegala a frontierei…

- Incident in noaptea de luni spre marti la frontiera romano-sarba, in zona localitatii Sannicolau Mare din judetul Timis. Mai multi migranti din Siria s-au luat la cearta cu calauza lor, un barbat din Afganistan, dupa ce nu s-au inteles in pivinta taxei de trecere ilegala a frontierei spre Romania. Calauza…

- Disperarea celor care vor sa duca o viața mai buna nu cunoaște limite. Astfel, 13 cetațeni din Somalia și Afganistan, printre ei și 4 minori, au traversat Dunarea cu o barca gonflabila pentru a ajunge intr-o țara din vestul Europei. Acest grup de cetațeni strani, format din cinci femei, patru barbați…

- Politistii aradeni au prins 30 de migranti turci care ar fi intrat ilegal in tara, prin Serbia, si erau cazati in municipiul resedinta si localitatea invecinata Vladimirescu, in mai multe pensiuni. Politistii au verificat pensiunile respective in urma unor informatii si au gasit 27 de turci cazati in…

- Politistii aradeni au prins 30 de migranti turci care ar fi intrat ilegal in tara, prin Serbia, si erau cazati in municipiul resedinta si localitatea invecinata Vladimirescu, in mai multe pensiuni, noteaza Agerpres. Politistii au verificat pensiunile respective in urma unor informatii si au gasit…