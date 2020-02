Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Spynews a anuntat, in exclusivitate, ca Gabi Badalau a petrecut doua vacante la Paris si Istanbul alaturi de fosta nevasta a lui Gabi Enache, acum inca sotul Claudiei Patrascanu a facut si primele declaratii.

- Valentina Pelinel are un motiv de bucurie in plus in aceasta zi. Dupa ce la inceputul lunii noiembrie Cristi Borcea a fost eliberat din inchisoare, astazi intreaga familie il sarbatorește deoarece este ziua sa de naștere.

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a reacționat, joi, dupa anunțul Guvernului privind angajarea raspunderii pe alegerea primarilor in doua tururi de scrutin. Ciolacu a declarat, la Slatina, ca PSD impreuna cu UDMR vor depune moțiune de cenzura, la trei zile dupa asumarea raspunderii.

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, la Slatina, dupa anunțul Guvernului privind angajarea raspunderii pe adoptarea legii referitoare la alegerea primarilor in doua tururi, ca social-democrații vor depune moțiune de cenzura, primii parteneri la acest demers fiind UDMR.„Au…

- "Tastez și imi tremura mainile efectiv! Deși a mai ramas foarte puțin pana cand familia noastra va fi marita, stau, ma uit in oglinda și ma minunez. Eu știam ca minunile exista. Doar o am pe Sofia. Cat despre bebe din burtica pot spune doar atat: Te-am visat, te-am creionat, te-am chemat! Citeste…

- FC Petrolul Ploiești – Viitorul Pandurii Tg. Jiu 3-1 (3-1) Marcatori: Manolache (30), Saim Tudor (40), Cioinac (43)/Astafei (21). FC Petrolul: Lungu – Barboianu (82 Sirghi), Olaru, Manolache, Țicu – Gavrila, Marinescu (cpt), Cioinac (68 Meza Colli), Saim Tudor – Arnautu, Blanaru (78 Munteanu). Antrenor:…