- O tanara cu dizabilitati din judetul Covasna era tinuta de catre parintii sai legata cu un lant de un dulap, anchetatorii stabilind ca aceasta era tinuta in captivitate de mai bine de zece ani. Parintii tinerei au fost arestati preventiv. Potrivit Parchetului de pe langa Judecatoria Sfantu Gheorghe,…

- Parinții unei tinere de 28 de ani cu handicap grav din Baraolt au fost arestați preventiv, dupa ce polițiștii au gasit-o pe fiica lor legata cu lanțul de un dulap și au descoperit apoi ca mama de 58 de ani și tatal de 55 de ani o țineau captiva intr-o camera incuiata de 10 ani, relateaza portalul local…

