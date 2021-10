Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dimineata pe DJ222 intre localitatile Tulcea si AGighiol, judetul Tulcea. Un autoturism s a rasturnat in afara carosabilului, iar soferul a ajuns in stare grava la spital. Potrivit ISU Dobrogea Tulcea, in jurul orei 08:30, pompierii militari din cadrul Detasamentului…

- Un barbat in varsta de 43 de ani a fost injunghiat, vineri seara, in timp ce se afla pe o strada din municipiul Husi, victima fiind gasita in stare grava, la domiciliu, de un echipaj al Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Vaslui, au informat reprezentantii institutiei. "SAJ Vaslui a intervenit…

- A mers sa lucreze la camp și a ajuns la spital cu elicopterul SMURD. Este pațania unui barbat in varsta de 41 de ani din satul Caprioara, județul Arad, care sambata dupa-amiaza a fost prins in mecanismul unei combine. Doua echipaje ale Secției de Pompieri Barzava, unul pentru descarcerare și unul…

- Un copil de 13 ani s-a electrocutat in gara din Deva. Echipajul medical l-a transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului din oraș, iar medicii au decis sa-l transfere la București. Apelul de urgența a fost primit in jurul orei 18:00, au anunțat reprezentanții Serviciului de Ambulanța Hunedoara.…

- Un incident teribil a avut loc in Maramureș ieri seara. Un barbat in varsta de 47 de ani a fost strivit de un copac intr-o padure. Victima a suferit grave leziuni in urma accidentului, astfel ca la fața locului a sosit rapid un elicopter SMURD pentru a-l transporta pe barbat de urgența la spital.

- Atacul a avut loc in zona fondului forestier arondat județelor Suceava – Harghita – Mures The post Ciobani atacați de urs la o stana din județul Harghita! O victima a fost transportata in stare critica la un spital din Suceava! appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Ciobani atacați…

- Un cioban din localitatea Pauleni, județul Harghita, a fost atacat de un urs. A fost solicitat un elicopter SMURD. Ciobanul, in varsta de 29 de ani, a fost atacat de urs in localitatea Pauleni, județul Harghit...