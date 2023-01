Stiri pe aceeasi tema

- CARAS-SEVERIN – Hefestos Capital cumpara TMK ARTROM, care devine ARTROM STEEL TUBES. Compania nu mai face parte din Grupul TMK! ARTROM STEEL TUBES, una dintre cele mai importante intreprinderi de țevi din Europa, cu operațiuni in Romania la Reșița și Slatina, anunța schimbarea beneficiarilor reali ai…

- Parinții romani ai copiilor nascuți in Italia trebuie sa inscrie certificatul de naștere in registrele de evidența a populației din Romania, anunța Consulatul General al Romaniei la Torino.

- Numarul marilor fugari pe care autoritațile din Romania incearca fara succes sa-i aduca in țara pentru a-și executa pedepsele, se marește de la un an la altul. Italia și Grecia raman principalele destinații ale condamnatilor.

- Serghei Kostenko, șeful Parchetului Regional Odesa, a anunțat acest lucru la o conferința de presa de la Centrul de Presa Ucraina-Odesa. El a declarat ca dupa inceperea invaziei rusești in toata puterea cuvantului in Ucraina localnicii din regiunea Odesa au gasit pe malul Marii Negre numeroase cetacee…

- Andrei Șelaru, alias Selly, așa cum este cunoscut publicului din Romania, implinește pe 21 decembrie 2022, 10 ani de cariera in vlogging. El și-a inceput cariera in mediul online la varsta de 11 ani. „Am aflat despre existența acestei platforme de la profesoara mea de engleza. Mi s-a parut fascinant…

- Autoritațile au descoperit miercuri dimineața, 14 decembrie, peste 300.000 euro ascunși in geanta unui barbat ucrainean, de 32 de ani, la vama Halmeu de la frontiera cu Ucraina, cu ocazia controlului la intrarea in Romania, a informat Poliția de Frontiera. Banii nedeclarați au fost reținuți pana la…

- Beijingul a inființat peste 100 de așa-zise secții de poliție in strainatate, pe tot mapamondul, pentru a monitoriza, harțui și, uneori, a repatria cetațenii chinezi aflați in exil, folosindu-se de acorduri bilaterale de securitate cu țari din Europa și Africa pentru a obține o larga prezența internaționala,…

- Saptamana trecuta, Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacau a fost gazda unui inedit proiect Erasmus „Green Youth in Acțion”, in care sunt implicate șase țari: Germania, Italia, Spania, Bulgaria,Turcia și Romania. Activitatea din Bacau s-a desfașurat sub genericul „Natura, sport și mancare…